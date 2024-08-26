«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Так, авторы обращения в адрес отечественных операторов пассажирских путешествий по железным дорогам считают, что организациям стоит ввести запрет на пронос и употребление в вагонах поездов лапши быстрого приготовления. В петиции указано, что всякие «Дошираки» создают неэстетичную атмосферу путешествия, вредны, а также банально «пахнут бедностью». В список «нищебродских» и «вонючих» продуктов питания также включили курицу. яйца, колбасу, пиво и даже перегар. По мнению авторов обращения, все эти ароматы мешают наслаждаться поездкой.
Инициатива выгнать «Дошираки» из поездов быстро перекочевала из туристических пабликов и каналов в такие же ресурсы для организаторов путешествий. Там петицию пассажиров подняли на смех. Во-первых, причисляющих себя к элите пассажирам рекомендовали запретить ездить в плацкартных вагонах. Во-вторых, туристические агенты отметили, что «еда нищебродов» продается на бортах именитых авиакомпаний России. Но и это еще не всё: эксперты туризма предложили свои дополнения к «доширачному запрету»
— Если нельзя с собой — надо купить «дошик» у проводника, — нашла вариант обхода системы Инна.
— Вообще запретить есть, даже проводникам, — категорична Юлия.
— Детей ещё можно ссадить. Вместе с лапшой. Чтоб не умерли с голода, пока родители их не подберут на обратном пути. Идея топ, — дорабатывает предложение Дмитрий.
— Пфф, я на поездах только и путешествую, чтобы лапшу жрать и в окно на просторы смотреть, — признаётся Игорь.
— Если недовольные меня покормят в вагоне ресторане за свой счёт, так уж и быть, «дошик» не буду заваривать, — согласна на компромисс Диана.
— Думаю, что некоторым пора перестать жить в мире мимишных пони и пора вернуться в реальность, — резюмирует Екатерина.
Стоит отметить, что далеко не всегда путешествия в самом экономичном классе ж/д транспорта, можно назвать дешевым удовольствием. Например, билет, а верхнюю полку в плацкартном вагоне с отправлением из Уфы во вторник, 27 августа, стоит на момент публикации ₽6 625. Такова цена на проезд по маршруту «Уфа — Адлер».