«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности

Так, авторы обращения в адрес отечественных операторов пассажирских путешествий по железным дорогам считают, что организациям стоит ввести запрет на пронос и употребление в вагонах поездов лапши быстрого приготовления. В петиции указано, что всякие «Дошираки» создают неэстетичную атмосферу путешествия, вредны, а также банально «пахнут бедностью». В список «нищебродских» и «вонючих» продуктов питания также включили курицу. яйца, колбасу, пиво и даже перегар. По мнению авторов обращения, все эти ароматы мешают наслаждаться поездкой.



Инициатива выгнать «Дошираки» из поездов быстро перекочевала из туристических пабликов и каналов в такие же ресурсы для организаторов путешествий. Там петицию пассажиров подняли на смех. Во-первых, причисляющих себя к элите пассажирам рекомендовали запретить ездить в плацкартных вагонах. Во-вторых, туристические агенты отметили, что «еда нищебродов» продается на бортах именитых авиакомпаний России. Но и это еще не всё: эксперты туризма предложили свои дополнения к «доширачному запрету»



