«Обратные билеты — это вся моя зарплата»: семья из Уфы попала в анапский «капкан»

Заложницей обстоятельств и рыночных отношений оказалась Амина, рядовой учитель из Уфы. Педагог — мать-одиночка. Она решила впервые в жизни вывезти семилетнего сына и пожилую маму на море. На путевку в Анапу учительница копила деньги со скромной зарплаты почти год. В итоге, в конце июля семья отправилась на отдых. На обратном пути Амина хотела показать маме и сыну Москву. Вылетать в столицу России семья собиралась пару дней назад, но заболел сын. Билеты на самолет и Сочи до Москвы и из столицы в Уфу пришлось сдать. Времени на посещение Москвы уже нет: сына надо собирать в школу, да и самой Амине готовиться к началу учебного года. Амина решила посмотреть наличие билетов из Анапы в Уфу — и на самолет, и на поезд. И здесь уфимка пришла в ужас.



— На ближайшие три недели билетов на поезда фактически нет. Есть разбросанные по составу полки в купейных вагонах. Стоимость верхних полок — почти ₽10 000. Продолжительность поездки — более двух суток. Ни один человек такого не вынесет. В итоге, только билеты для нас троих — это почти вся моя зарплата за месяц, — сокрушается Амина.





