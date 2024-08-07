«Обратные билеты — это вся моя зарплата»: семья из Уфы попала в анапский «капкан»

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
По словам собеседницы издания, она не может завершить отдых в Анапе потому, что у нее не хватает денег на авиабилет до Москвы. Цены на перелет с пересадкой начинаются от ₽70 000. А билетов на поезда уже нет в наличии. Ситуация кажется патовой. И оказалась не единственной.
Заложницей обстоятельств и рыночных отношений оказалась Амина, рядовой учитель из Уфы. Педагог — мать-одиночка. Она решила впервые в жизни вывезти семилетнего сына и пожилую маму на море. На путевку в Анапу учительница копила деньги со скромной зарплаты почти год. В итоге, в конце июля семья отправилась на отдых. На обратном пути Амина хотела показать маме и сыну Москву. Вылетать в столицу России семья собиралась пару дней назад, но заболел сын. Билеты на самолет и Сочи до Москвы и из столицы в Уфу пришлось сдать. Времени на посещение Москвы уже нет: сына надо собирать в школу, да и самой Амине готовиться к началу учебного года. Амина решила посмотреть наличие билетов из Анапы в Уфу — и на самолет, и на поезд. И здесь уфимка пришла в ужас.
— На ближайшие три недели билетов на поезда фактически нет. Есть разбросанные по составу полки в купейных вагонах. Стоимость верхних полок — почти ₽10 000. Продолжительность поездки — более двух суток. Ни один человек такого не вынесет. В итоге, только билеты для нас троих — это почти вся моя зарплата за месяц, — сокрушается Амина.
Стоимость перелета тоже не радует. Билет без багажа на одного члена семьи — от ₽8 000. С багажом стоимость на трех пассажиров — уже под ₽40 000.
Таких сбережений на внезапно наступивший на Черном море «черный день» у Амины нет. Под конец отпуска редко у кого остаются лишние деньги.
— Придется как-то выбираться. Деньги на билеты возьму из тех, что собиралась потратить на сборы сына в первый класс, — вздыхает Амина. — А его буду собирать в школу, скорее всего, в кредит. Потому что совершенно непонятно, когда мне вернут деньги за сданные авиабилеты.