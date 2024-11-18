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Отдых

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Ноябрь
Новый год в Уфе стоит ₽48`400
18 ноября, 08:41
Видео. Туристы из Башкирии застряли на отдыхе
12 ноября, 16:49
Октябрь
В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта
23 октября, 19:00
Зачем все срочно едут в Уфу
23 октября, 09:57
Сроки школьных каникул назвали в Уфе
15 октября, 18:55
Даже новичок может собрать ведра грибов осенью в Башкирии
14 октября, 08:15
Куда поехать в Башкирии
6 октября, 15:18
Самолет Уфа-Египет улетел без экономных туристов
4 октября, 15:11
Сентябрь
Лаундж-зона для детей и собак появится в центре Уфы
23 сентября, 09:41
Билеты из Уфы в ОАЭ обойдутся в ₽45000
18 сентября, 08:12
Туристы портят Башкирию
16 сентября, 19:08
В башкирские поезда впихнули невпихуемое
15 сентября, 07:30
Из Уфы в Таиланд запускают прямые перелеты
13 сентября, 12:40
Туризм Башкирии озолотится на сиротках
11 сентября, 18:57
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Видео. Новый парк разобьют в Уфе
5 сентября, 09:46
Когда каникулы у школьников в Башкирии
3 сентября, 14:57
Forbes признал Башкирию VIP-регионом
3 сентября, 07:40
Август
Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году в Башкирии
18 августа, 03:14
«Обратные билеты — это вся моя зарплата»: семья из Уфы попала в анапский «капкан»
7 августа, 18:28

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