Из Уфы в Таиланд запускают прямые перелеты

Между тем Ассоциация туроператоров отмечает, что позволить себе тур получится у уфимцев, имеющих на руках ₽216 000 — в такую сумму специалисты оценивают тур на двоих в Таиланд, которая включает в себя вылет из Уфы в Пхукет в середине декабря на 12 ночей, а также отель с трёхразовым питанием.