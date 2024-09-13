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Posted 13 сентября, 12:40

Published 13 сентября, 12:40

Modified 13 сентября, 12:53

Updated 13 сентября, 12:53

Из Уфы в Таиланд запускают прямые перелеты

Из Уфы в Таиланд запускают прямые перелеты

13 сентября 2024, 12:40
Фото: freepik.com
Сюжет
Башкирия
Туры из Башкирии в Пхукет смогут себе позволить только состоятельные путешественники, сообщает в пятницу, 13 сентября, Ассоциация туроператоров России.

Как сообщает АТОР, направление в азиатскую страну стало чрезвычайно востребованным. Так, географию городов вылета в Пхукет составили 11 городов, в их числе — столица Башкирии.

Вылеты начнут осуществлять с конца октября 2024 года. При этом для разных годов эта дата будет разной. Продлится же программа до апреля 2025 года.

Между тем Ассоциация туроператоров отмечает, что позволить себе тур получится у уфимцев, имеющих на руках ₽216 000 — в такую сумму специалисты оценивают тур на двоих в Таиланд, которая включает в себя вылет из Уфы в Пхукет в середине декабря на 12 ночей, а также отель с трёхразовым питанием.

Каждый четвертый в Башкирии получает больше ₽86 500
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Отметим, ранее аналитики подсчитывали уровень зарплат в Башкирии. Заработком выше среднего — около ₽86 500 — может похвастаться лишь около четверти населения региона.

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