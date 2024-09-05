Мигранты с криминальным прошлым не устроили политиков Башкирии

Статистика говорит сама за себя: с 2013 по 2022 годы было совершено более 11 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений мигрантами, из которых почти половина связана с торговлей наркотиками. А если смотреть на более свежие данные от Следственного комитета, то с начала 2024 года количество тяжких преступлений возросло еще на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.