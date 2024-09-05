Мигранты с криминальным прошлым не устроили политиков Башкирии

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
По словам Председателя Госсобрания Константина Толкачева, правоохранительные органы фиксируют рост преступлений, совершаемых мигрантами. Только в 2023 году количество таких правонарушений увеличилось на 75 процентов. Это заявление подкрепляется данными Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, который указывает на необходимость усиления мер по обеспечению национальной безопасности.
Статистика говорит сама за себя: с 2013 по 2022 годы было совершено более 11 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений мигрантами, из которых почти половина связана с торговлей наркотиками. А если смотреть на более свежие данные от Следственного комитета, то с начала 2024 года количество тяжких преступлений возросло еще на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Согласно новому законопроекту, предлагается установить жесткие ограничения для иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Россию и получение различных разрешений (в том числе на временное проживание и работу) при наличии судимости за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления. Это значит, что те, кто имеет криминальное прошлое — будь то убийство или теракт — могут оказаться за пределами страны.
— Прибытие в Россию лиц с тяжелым уголовным прошлым не только ухудшает криминогенную обстановку, но и усиливает социальную напряженность, — отметил Толкачев.
Законопроект направлен на создание безопасной среды для законопослушных мигрантов, которые уважают традиции и законы России.