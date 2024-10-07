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Нелегалы

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Октябрь
Канал приемки нелегалов шесть лет работал в Уфе
7 октября, 11:06
Группу нелегалов нашли в Башкирии
6 октября, 07:40
В Башкирии нашли 400 000 нелегалов
30 сентября, 19:07
Сентябрь
Гастарбайтер собрал гарем в Башкирии
13 сентября, 09:48
Бизнесмен выкупил нелегалов у служащего ФСБ Башкирии
5 сентября, 06:25
Август
Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе
28 августа, 18:51
Июнь
Депортация мигрантов: все по закону или полный беспредел и взятки
21 июня, 07:28
В Уфе оборотни в погонах «крышевали» гастарбайтеров
7 июня, 13:41

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