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Ноябрь
На повестке у Хабирова: форум с Путиным, коммунальный ад, скандальное молоко
17 ноября, 18:00
Страшное ДТП оставило ребёнка без отца в Башкирии
17 ноября, 13:44
На дорогом башкирском курорте эвакуировали людей
14 ноября, 13:31
Пробелы в физике вызвали пожар в Уфе
9 ноября, 04:50
Срочно. Страшный пожар напугал уфимцев
8 ноября, 13:19
Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе
7 ноября, 16:26
В Уфе ребёнок едва не выпал с шестого этажа
7 ноября, 15:41
Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в Уфе
6 ноября, 15:55
Хабиров подписал важный указ о выплатах
6 ноября, 15:07
Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
3 ноября, 07:17
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии
28 октября, 16:52
В Уфе чуть не взорвался газ
27 октября, 07:23
Уфимский самолёт чуть не «расплющило»
22 октября, 18:48
Мужчина задохнулся в навозе в Башкирии
22 октября, 07:03
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32

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