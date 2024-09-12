Хабиров сделан заявление на инаугурации

На инаугурации Хабиров обозначил ключевые цели, которые будут определять курс его управления до 2030 года. В центре внимания — экономика. Глава Республики стремится увеличить валовой региональный продукт до 3,5-4 трлн рублей, при этом ежегодный рост промышленного производства должен составлять не менее 5%. Такие показатели потребуют активного привлечения инвестиций — планируется довести их объем до 1,25 трлн рублей.