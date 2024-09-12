Хабиров сделан заявление на инаугурации

Posted 12 сентября, 07:39
Published 12 сентября, 07:39
Modified 12 сентября, 07:41
Updated 12 сентября, 07:41
На инаугурации Хабиров обозначил ключевые цели, которые будут определять курс его управления до 2030 года. В центре внимания — экономика. Глава Республики стремится увеличить валовой региональный продукт до 3,5-4 трлн рублей, при этом ежегодный рост промышленного производства должен составлять не менее 5%. Такие показатели потребуют активного привлечения инвестиций — планируется довести их объем до 1,25 трлн рублей.
Здравоохранение также займет важное место в планах нового руководства. Главной задачей станет повышение продолжительности жизни жителей Республики до 78 лет к концу десятилетия. Для этого предусмотрена завершение модернизации первичного звена здравоохранения и устранение всех ветхих фельдшерско-акушерских пунктов.
В сфере инфраструктуры Хабиров намечает значительные улучшения. Одним из приоритетов станет обновление дорожной сети: доля качественных автомобильных дорог федерального значения должна достичь минимум 85%, а региональных и межмуниципальных — 60%.
Кроме того, запланированы масштабные проекты по строительству новых транспортных объектов, включая железнодорожную ветку Сибай — Подольск — Новорудная. Завершить реконструкцию трассы Р-240 на обходе Стерлитамака и приступить к строительству Южного обхода с мостом через Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон». Начать строительство вторых железнодорожных путей на участке Дема — Иглино и в рамках проекта «Восточный выезд» соединить тоннель через улицу Галле с трассой М7.
Культура и спорт также не останутся без внимания. В рамках культурной программы будет осуществлен ремонт государственных учреждений культуры, включая уфимский госцирк. Спортивные инициативы включают строительство манежа и центров для различных видов спорта, а также развитие существующей спортивной инфраструктуры — ФОКов, бассейнов и ледовых дворцов.
Образование так же получит новый импульс: власти намерены завершить модернизацию школ и участвовать в капитальном ремонте детских садов. Актуальным остается вопрос научно-технологического развития региона.
Не менее важным является поддержка участников специальной военной операции (СВО). Радий Хабиров подчеркивает необходимость вовлечения этих людей в органы государственной власти для управления муниципалитетами и Республикой.
Хабиров выразил уверенность в успешном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами ради процветания Башкортостана.