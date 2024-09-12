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Posted 12 сентября, 07:39

Published 12 сентября, 07:39

Modified 12 сентября, 07:41

Updated 12 сентября, 07:41

Хабиров сделан заявление на инаугурации

Хабиров сделан заявление на инаугурации

12 сентября 2024, 07:39
Фото: Правительство Башкортостана
Сюжет
Радий Хабиров
В четверг, 12 сентября 2024 года, в Госсобрании — Курултае РБ состоялась инаугурация нового главы Республики Радия Хабирова, который представил стратегию развития региона на предстоящие пять лет.

На инаугурации Хабиров обозначил ключевые цели, которые будут определять курс его управления до 2030 года. В центре внимания — экономика. Глава Республики стремится увеличить валовой региональный продукт до 3,5-4 трлн рублей, при этом ежегодный рост промышленного производства должен составлять не менее 5%. Такие показатели потребуют активного привлечения инвестиций — планируется довести их объем до 1,25 трлн рублей.

Здравоохранение также займет важное место в планах нового руководства. Главной задачей станет повышение продолжительности жизни жителей Республики до 78 лет к концу десятилетия. Для этого предусмотрена завершение модернизации первичного звена здравоохранения и устранение всех ветхих фельдшерско-акушерских пунктов.

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В сфере инфраструктуры Хабиров намечает значительные улучшения. Одним из приоритетов станет обновление дорожной сети: доля качественных автомобильных дорог федерального значения должна достичь минимум 85%, а региональных и межмуниципальных — 60%.

Кроме того, запланированы масштабные проекты по строительству новых транспортных объектов, включая железнодорожную ветку Сибай — Подольск — Новорудная. Завершить реконструкцию трассы Р-240 на обходе Стерлитамака и приступить к строительству Южного обхода с мостом через Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон». Начать строительство вторых железнодорожных путей на участке Дема — Иглино и в рамках проекта «Восточный выезд» соединить тоннель через улицу Галле с трассой М7.

Культура и спорт также не останутся без внимания. В рамках культурной программы будет осуществлен ремонт государственных учреждений культуры, включая уфимский госцирк. Спортивные инициативы включают строительство манежа и центров для различных видов спорта, а также развитие существующей спортивной инфраструктуры — ФОКов, бассейнов и ледовых дворцов.

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Образование так же получит новый импульс: власти намерены завершить модернизацию школ и участвовать в капитальном ремонте детских садов. Актуальным остается вопрос научно-технологического развития региона.

Не менее важным является поддержка участников специальной военной операции (СВО). Радий Хабиров подчеркивает необходимость вовлечения этих людей в органы государственной власти для управления муниципалитетами и Республикой.

Хабиров выразил уверенность в успешном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами ради процветания Башкортостана.

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Фото: Правительство Башкортостана.
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