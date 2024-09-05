В Уфе работали за еду

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
По информации надзорного ведомства, ООО «Возрождение» не платило одному из сотрудников с марта 2024 года. В конце концов, предприятие задолжало рабочему ₽500 тысяч. Как выяснилось, деньги у компании всё это время были, однако потратить их организация решила на другие цели. Правоохранители завели уголовно дело.
По данным СПАРК «Интерфакс», ООО с вышеупомянутым названием, зарегистрированное в Уфе, имеет уставный капитал в ₽10 тысяч. Зарегистрировано оно было осенью 2014 года. Основным видом деятельности предприятия указаны грузоперевозки.
Отметим, ранее в Башкирии с долгами по зарплате частично рассчиталось предприятие-лидер по сумме невыплаченных денег сотрудникам в регионе. Речь идёт о компании «Востокнефтезаводмонтаж». По данным Минтруда Башкортостана, за год долги предприятия уменьшились с ₽850 млн до ₽400 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начали по низким ценам распродавать автомобили граждан, у которых изъяли транспортные средства за долги.