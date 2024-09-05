В Уфе работали за еду

По информации надзорного ведомства, ООО «Возрождение» не платило одному из сотрудников с марта 2024 года. В конце концов, предприятие задолжало рабочему ₽500 тысяч. Как выяснилось, деньги у компании всё это время были, однако потратить их организация решила на другие цели. Правоохранители завели уголовно дело.