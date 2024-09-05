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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

В Уфе работали за еду

В Уфе работали за еду

5 сентября 2024, 18:04
Фото: 1MI
В столице Башкирии предприятие накопило полумиллионный долг своему сотруднику, сообщает прокуратура Башкортостана.

По информации надзорного ведомства, ООО «Возрождение» не платило одному из сотрудников с марта 2024 года. В конце концов, предприятие задолжало рабочему ₽500 тысяч. Как выяснилось, деньги у компании всё это время были, однако потратить их организация решила на другие цели. Правоохранители завели уголовно дело.

По данным СПАРК «Интерфакс», ООО с вышеупомянутым названием, зарегистрированное в Уфе, имеет уставный капитал в ₽10 тысяч. Зарегистрировано оно было осенью 2014 года. Основным видом деятельности предприятия указаны грузоперевозки.

Отметим, ранее в Башкирии с долгами по зарплате частично рассчиталось предприятие-лидер по сумме невыплаченных денег сотрудникам в регионе. Речь идёт о компании «Востокнефтезаводмонтаж». По данным Минтруда Башкортостана, за год долги предприятия уменьшились с ₽850 млн до ₽400 млн.

В Башкирии за бесценок распродают иномарки
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начали по низким ценам распродавать автомобили граждан, у которых изъяли транспортные средства за долги.

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