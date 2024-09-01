Кто в Башкирии зарабатывает ₽550 тысяч

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Так, пятерку самых высокоплачиваемых профессий, на которые ищут работников, возглавляет должность мастера участка. Между тем, у этой же вакансии и самый большой разброс по зарплатам — от ₽25 тысяч до ₽550 тысяч.
Уступает ей должность бурового мастера. Соискателям обещают от 66,3 тысяч до ₽336 тысяч. На третьем месте — электромонтажник по кабельным сетям, который может зарабатывать в регионе от ₽24,7 тысяч до ₽315 тысяч. Замыкают пятерку бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения (₽45 тысяч — 289 тысяч) и механик (₽22,1 тысячи — ₽283,5 тысячи).