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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Названа самая прибыльная вакансия в Башкирии

Кто в Башкирии зарабатывает ₽550 тысяч

1 сентября 2024, 11:38
Фото: 1MI

Названа самая прибыльная вакансия в Башкирии

Mkset изучил данные на Интерактивном портале занятости населения.

Так, пятерку самых высокоплачиваемых профессий, на которые ищут работников, возглавляет должность мастера участка. Между тем, у этой же вакансии и самый большой разброс по зарплатам — от ₽25 тысяч до ₽550 тысяч.

Уступает ей должность бурового мастера. Соискателям обещают от 66,3 тысяч до ₽336 тысяч. На третьем месте — электромонтажник по кабельным сетям, который может зарабатывать в регионе от ₽24,7 тысяч до ₽315 тысяч. Замыкают пятерку бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения (₽45 тысяч — 289 тысяч) и механик (₽22,1 тысячи — ₽283,5 тысячи).

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Ранее Mkset сообщал о том, что врачи с высшим образованием в регионе получают в среднем ₽95 тысяч.

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