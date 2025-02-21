mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дортрансстрой

Выбрать дату
2025
Башкирские дороги готовятся к масштабной перестройке
21 февраля, 11:02
2024
В Уфе не могут найти согласных на зарплату в ₽180000
8 сентября 2024, 15:12
Ремонт моста в Затон начали в Уфе
Утро понедельника, 26 августа, вряд ли стало добрым для жителей Затона, сообщают в администрации Ленинского района.
26 августа 2024, 07:22
2023
Последний бой Монсона, волки в деревне и реконструкция проспекта
Главные события 27 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.
27 сентября 2023, 16:34
В Уфе до ноября отремонтируют проспект за 98 миллионов рублей
Администрация города подпишет договор на ремонт части проспекта Салавата Юлаева с компанией «Дортрансстрой». На все работы будет дано два месяца.
27 сентября 2023, 15:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика