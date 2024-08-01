Гастарбайтеров кинули в Уфе

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Уфе предприниматель задолжал подчинённым — выходцам из Туркменистана ₽64 000. Двое мужчин работали на объекте с мая 2024 года. Трудились они в качестве монтажников по ремонту стальных и железобетонных конструкций.
В первые дни июля оба работника уволились с предприятия, однако расчёта за проделанный труд они так и не дождались. Иностранцы написали обращение в надзорное ведомство.
После визита трудовой инспекции работодатель исправился — весь долг выплатил. Наказывать директора не стали, ограничились инспекторы одним лишь предостережением.