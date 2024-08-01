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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Гастарбайтеров кинули в Уфе

Гастарбайтеров кинули в Уфе

1 августа 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Работодатель решил не выдавать иностранцам зарплату, сообщили в региональной Гострудинспекции.

В Уфе предприниматель задолжал подчинённым — выходцам из Туркменистана ₽64 000. Двое мужчин работали на объекте с мая 2024 года. Трудились они в качестве монтажников по ремонту стальных и железобетонных конструкций.

В первые дни июля оба работника уволились с предприятия, однако расчёта за проделанный труд они так и не дождались. Иностранцы написали обращение в надзорное ведомство.

После визита трудовой инспекции работодатель исправился — весь долг выплатил. Наказывать директора не стали, ограничились инспекторы одним лишь предостережением.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии организация накопила перед сотрудниками долг в ₽400 000.

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