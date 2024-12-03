mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперт

Выбрать дату
2024
Нашествие пеликанов в Башкирии — мнение учёного
3 декабря, 17:41
В Уфе не могут найти согласных на зарплату в ₽180000
8 сентября, 15:12
Царь-лимон вырос в Башкирии
22 августа, 16:52
Экономист рассказала, что будет с ключевой ставкой
В Сети продолжают обсуждать решение Центробанка о сохранении ключевой ставки на уровне 16%. Доктор экономических наук Наталья Проданова рассказала о дальнейших перспективах.
26 апреля, 17:13
Как отправить ребенка в детский лагерь — четкая инструкция для родителей
22 марта, 11:27
Замена водительских прав в апреле 2024 года — кому стоит обратиться в ГИБДД
21 марта, 13:31
В Уфе отремонтируют признанное ОКН здание Министерства культуры
На заре 20 века дом принадлежал Карлу Фридриховичу Феку — крупному промышленнику немецкого происхождения.
14 марта, 12:34
Доктор экономических наук оценил эффект списания бюджетных кредитов для Башкирии
На долю бюджетных кредитов приходится более 60% всего госдолга республики.
29 февраля, 12:44
Транспортный эксперт заявил, что цены на проезд в Уфе будут неизбежно расти
29 февраля, 12:19
2023
«Гвоздь в крышку гроба»: Реакция пилота из Уфы на посадку самолета в сибирском поле
12 сентября 2023, 07:58
2019
Эксперт – о краже из банка в Салавате: Это явно заранее подготовлено
Председатель Союза предприятий и организаций негосударственной сферы безопасности РБ Александр Басистов высказался о краже денег из Россельхозбанка в Салавате.
28 мая 2019, 12:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика