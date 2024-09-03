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Уфимка едва не погибла в Северной Осетии

Уфимка едва не погибла в Северной Осетии

3 сентября 2024, 04:08
Приехавшая на отдых путешественница сорвалась с самой вершины канатной дороги в понедельник, 2 сентября, сообщает МЧС.

Спасательные службы Северной Осетии оказали помощь жительнице Уфы. Уфимка выпала из кресла канатной дороги почти на самой ее вершине, сообщает МЧС Северной Осетии в понедельник, 2 сентября.

Известно, что 34-летняя туристка спускалась с верхней станции Цейской канатной дороги. На расстоянии около десяти метров от посадочной площадки уфимка выскользнула из кресла и упала на лесную подстилку с высоты шести метров.

Сотрудники МЧС России быстро прибыли к месту происшествия и оказали первую помощь пострадавшей туристке из Уфы. Женщину поместили на специальные носилки и бережно спустили вниз.

После этого туристку передали медикам бригады «Скорой помощи» для дальнейшего обследования.

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