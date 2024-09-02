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Published Сегодня, 18:17

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Updated Сегодня, 19:45

Города-призраки появляются в Башкирии

Города-призраки появляются в Башкирии

2 сентября 2024, 18:17
Фото: 1MI
В ряде районов региона зафиксировали критичную миграционную убыль, сообщают местные СМИ со ссылкой на башкортостанское управление Росстата.

Среди таких муниципалитетов — Ермекеевский, Бирский, Фёдоровский, Хайбуллинский районы, а также Агидель и Сибай. Между тем на большей части Республики динамика всё же положительная.

В целом за первые шесть месяцев 2024 года в Башкирии прирост населения составил более 1,3 тыс против 1,1 тыс. в первом полугодии 2023 года. Отмечается также, что самый высокий миграционный прирост зафиксировали в Уфимском и Иглинском районах.

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Ранее Mkset сообщал о том, какое число жителей Уфы посетило праздничные мероприятия в честь Дня города. Как выяснилось, на торжества пришло менее четверти населения башкирской столицы.

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