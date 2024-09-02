Города-призраки появляются в Башкирии

В целом за первые шесть месяцев 2024 года в Башкирии прирост населения составил более 1,3 тыс против 1,1 тыс. в первом полугодии 2023 года. Отмечается также, что самый высокий миграционный прирост зафиксировали в Уфимском и Иглинском районах.