Турист из Татарстана сгинул в Башкирии

Турист застрял со сломанной ногой в Охлебининской пещере в Иглинском районе Башкирии. Как сообщили в МЧС, пострадавший приехал туда из Татарстана с четверыми друзьями. Немного поглазев на местные красоты со смотровой площади, группа отдыхающих решила спуститься в пещеру.