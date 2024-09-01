Турист из Татарстана сгинул в Башкирии

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Турист застрял со сломанной ногой в Охлебининской пещере в Иглинском районе Башкирии. Как сообщили в МЧС, пострадавший приехал туда из Татарстана с четверыми друзьями. Немного поглазев на местные красоты со смотровой площади, группа отдыхающих решила спуститься в пещеру.
Один из туристов — 30-летний мужчина — в какой-то момет оступился и повредил лодыжку. Самостоятельно подняться у него не получалось, друзья поспешили вызвать «112»
В сложнейших условиях спасатели полтора часа вызволяли мужчину. Как выяснилось, пострадавший находился на глубине 30 м. С помощью верёвок пострадавшего вытащили на поверхность и передали медикам.