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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Турист из Татарстана сгинул в Башкирии

Турист из Татарстана сгинул в Башкирии

1 сентября 2024, 05:02
Фото: Absidian / drive2.ru
Спасатели прекратили поиски пропавшего мужчину, сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

Турист застрял со сломанной ногой в Охлебининской пещере в Иглинском районе Башкирии. Как сообщили в МЧС, пострадавший приехал туда из Татарстана с четверыми друзьями. Немного поглазев на местные красоты со смотровой площади, группа отдыхающих решила спуститься в пещеру.

Один из туристов — 30-летний мужчина — в какой-то момет оступился и повредил лодыжку. Самостоятельно подняться у него не получалось, друзья поспешили вызвать «112»

В сложнейших условиях спасатели полтора часа вызволяли мужчину. Как выяснилось, пострадавший находился на глубине 30 м. С помощью верёвок пострадавшего вытащили на поверхность и передали медикам.

Видео: МЧС

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за лето 2024 года в лесах пропали 55 грибников.

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