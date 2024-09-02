Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии

Наиболее высокое число отравлений зарегистрировано в следующих городах: Уфа (196 случаев), Стерлитамак (82), Белорецк (71), Октябрьский (34), Туймазы (23), Дюртюли (10), Ишимбай (9), Белебей (6), а также в Кумертау и Мелеузе (по 4 случая), Бирске (3), Благовещенске, Давлеканово и Нефтекамске (по 1). По районам: Белорецкий (31 случай), Туймазинский (16), Архангельский (15), Бураевский (14) и другие. Основной причиной острых отравлений стало употребление неуточненного спирта (51,4%).