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Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии

Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии

2 сентября 2024, 18:50
Региональные санитарные врачи подвели печальные итоги летальной статистики из-за спиртного.

Количество случаев отравлений спиртосодержащими продуктами в Республике Башкортостан за первые семь месяцев 2024 года составило 16,0 на 100 000 жителей (с января по июль 2023 года — 19,7).

Наиболее высокое число отравлений зарегистрировано в следующих городах: Уфа (196 случаев), Стерлитамак (82), Белорецк (71), Октябрьский (34), Туймазы (23), Дюртюли (10), Ишимбай (9), Белебей (6), а также в Кумертау и Мелеузе (по 4 случая), Бирске (3), Благовещенске, Давлеканово и Нефтекамске (по 1). По районам: Белорецкий (31 случай), Туймазинский (16), Архангельский (15), Бураевский (14) и другие. Основной причиной острых отравлений стало употребление неуточненного спирта (51,4%).

С начала года от отравлений спиртным зафиксирован 91 случай летального исхода (для сравнения, в первой половине 2023 года — 107 случаев), что соответствует показателю 2,2 на 100 000 населения (январь–июль 2023 — 2,6). Летальные случаи зарегистрированы, в основном, в Уфе (21) и Стерлитамаке (6).

Пьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии
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Добавим, что алкоголь в Башкирии чаще является причиной смерти третьих лиц. Так, в начале осени 2024 года севший за руль пьяным тракторист погубил свою пассажирку.

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