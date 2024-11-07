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Происшествие

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Ноябрь
Известны новые подробности о диверсии на железной дороге в Уфе
7 ноября, 05:00
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
2 ноября, 05:01
Октябрь
Видео. Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус
30 октября, 13:54
В Уфе частично обрушился жилой дом — подробности инцидента
28 октября, 11:52
Видео. Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе
28 октября, 08:58
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
Видео. Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел
21 октября, 15:14
Велосипедистка сгинула в Башкирии
18 октября, 15:48
Веселый уфимский вахтовик устроил скандал в аэропорту
17 октября, 09:09
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51
Иномарку облили фекалиями в Уфе
7 октября, 15:27
Сентябрь
Уфимский самолет подстерегли хулиганы
29 сентября, 09:13
Такси вылетело под самосвал в Уфе — есть жертвы
28 сентября, 17:10
«В кругу огня сидела женщина»
26 сентября, 18:53
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10
Крупный пожар произошел в Уфимском районе
24 сентября, 04:20
Видео. Люди с оружием вышли на защиту села в Башкирии
23 сентября, 10:42
Срочно. Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии
23 сентября, 08:32
Черная кошка переполошила Уфу
17 сентября, 07:03
Жуткая находка ждала прохожих в Уфе
12 сентября, 06:21

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