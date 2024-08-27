Подросткам запретили гулять с собаками в Башкирии

Совсем скоро в регионе начнут действовать новые правила выгула собак. Если ваш питомец выше 30 см, то в общественных местах, на улицах, в парках и скверах он обязательно должен быть в наморднике и на поводке — по закону он считается опасным. Кроме того, высоких и крупных домашних животных выгуливать могут только взрослые и подростки, причем последним должно быть больше 14 лет.