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Подросткам запретили гулять с собаками в Башкирии

Подросткам запретили гулять с собаками в Башкирии

27 августа 2024, 06:15
Фото: 1MI
Если ваш ребенок младше 14 лет, а ваша собака выше 30 см, то вы рискуете нарваться на крупный штраф, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Совсем скоро в регионе начнут действовать новые правила выгула собак. Если ваш питомец выше 30 см, то в общественных местах, на улицах, в парках и скверах он обязательно должен быть в наморднике и на поводке — по закону он считается опасным. Кроме того, высоких и крупных домашних животных выгуливать могут только взрослые и подростки, причем последним должно быть больше 14 лет.

— Идея конечно разумная, только ведь есть крупные собаки, которые и муху не обидят. Это ньюфаленды, сенбернары, маламуты, ретриверы и т. д. Они никогда не причинят вреда человеку. Их изначально выводили, чтобы человека защищать. Депутаты пошли по самому простому пути, ограничили рост животного, а ведь есть породы меньше 30 см, но они бойцовские, — прокомментировал нововведение кинолог Борис Разумовский.
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