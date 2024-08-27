Подросткам запретили гулять с собаками в Башкирии

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Совсем скоро в регионе начнут действовать новые правила выгула собак. Если ваш питомец выше 30 см, то в общественных местах, на улицах, в парках и скверах он обязательно должен быть в наморднике и на поводке — по закону он считается опасным. Кроме того, высоких и крупных домашних животных выгуливать могут только взрослые и подростки, причем последним должно быть больше 14 лет.
— Идея конечно разумная, только ведь есть крупные собаки, которые и муху не обидят. Это ньюфаленды, сенбернары, маламуты, ретриверы и т. д. Они никогда не причинят вреда человеку. Их изначально выводили, чтобы человека защищать. Депутаты пошли по самому простому пути, ограничили рост животного, а ведь есть породы меньше 30 см, но они бойцовские, — прокомментировал нововведение кинолог Борис Разумовский.