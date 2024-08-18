Дама погуляла с собачкой на ₽95 000

На дворе стояла осень. Чуть прохладный ветер легко и игриво гонял пожелтевшую листву по сентябрьской, уже потерявшей летнюю влагу, траве. В воздухе тонко звенело ощущение неизбежности холодов. Люди стремились ухватить последние лучики тепла и старалась при любом удобном случае выйти на короткую прогулку. Особенно часто местом для неспешных променадов в Сибае выбирали парк. Иногда казалось, что городской парк превращается в веселую искрящуюся вереницу лиц, смеха, улыбок, игр детей, шуршания плащей и лая резвящихся собак.



Примерно такая картина предшествовала кровавой драме сентября 2023 года в городском парке Сибая. Там на прогулке встретились двое владельцев собак. Женщина решила выгуливать своего огромного пса без лишних условностей — то есть крепкого поводка и намордника. Гардероб второго участника внезапного собачьего боя пресс-служба городского суда Сибая не уточняет. Пес сорвался с поводка и бросился на другую собаку. Началась кровавая грызня. Рефери в схватке хвостатых решил выступить хозяин второго пса. Он бросился в собачью драку. Естественно, укусы достались и ему. Лечение после боя потребовалось и питомцу, и хозяину. Пока первого выхаживал ветеринар, раны второго врачи оценили как причинение вреда здоровью средней тяжести. Собрав все справки в кулак, мужчина заявил иск на женщину. Даме с агрессивной собачкой пришлось заплатит за услуги айболитов ₽14 855,99 и компенсировать страдания мужчины ₽80 000.



Женщина с таким исходом тяжбы не согласилась и заявила протест через Верховный суд Башкирии. Там постановление сибайского суда оставили в силе. К слову, на сумму компенсаций дама могла бы приобрести порядка сотни приличных намордников.



