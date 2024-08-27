«Золотой мусор» Башкирии продают в интернете

Федеральное агентство по недропользованию решило создать и провести в республике аукцион и продать Старогоднее хвостохранилище наработанное из-за деятельности Сибайской обогатительной фабрики. Цена стартует с 26,5 млн рублей. В документах на аукцион ведомства сказано, что покупатель может проводить там изыскания геологии, разведовать и добывать полезные ископаемые. Согласно заключению экспертов там присутствуют медь, сера, цинк, а также драгоценные металлы золото и серебро. Срок пользования участком 25 лет, его площадь составляет 0,34 кв. км.