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«Золотой мусор» Башкирии продают в интернете

«Золотой мусор» Башкирии продают в интернете

27 августа 2024, 05:27
Фото: sibayweb.fotoplenka.ru
На распродаже аукционного типа в республике разыграют отходы крупнейшей обогатительной фабрике региона, сообщает РБК-Уфа.

Федеральное агентство по недропользованию решило создать и провести в республике аукцион и продать Старогоднее хвостохранилище наработанное из-за деятельности Сибайской обогатительной фабрики. Цена стартует с 26,5 млн рублей. В документах на аукцион ведомства сказано, что покупатель может проводить там изыскания геологии, разведовать и добывать полезные ископаемые. Согласно заключению экспертов там присутствуют медь, сера, цинк, а также драгоценные металлы золото и серебро. Срок пользования участком 25 лет, его площадь составляет 0,34 кв. км.

Хвостохранилище фабрики расположено на Востоке от железнодорожной станции Сибай рядом с жд путями и дорогой из Магнитогорска в Сибай. Поэтому у будущего покупателя не будет проблем с логистикой. Также участок обеспечен безопасным контролем с точки зрения экологии. Он расположен в санитарно-защитной зоне фабрики по обогащению руды.

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