На три сотни Амин в Башкирии всего лишь один Тристан

По словам специалистов, популярность тех или иных имен наступает волнами. Это связано в том числе с влиянием массовой культуры. Когда были модными бразильские сериалы, было достаточно много имен связанных с ними: Режина, Вивиан, Вероника. С приходом турецких сериалов, появилось много Серканов, Кемалей, Бураков.