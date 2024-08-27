На три сотни Амин в Башкирии всего лишь один Тристан

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Согласно ресурсу, в Башкирии на 2024 год самым популярным женским именем является Амина. В регионе появилось 309 новых девочек с таким именем. Далее идут 257 Софий, 250 Эмилий, Ясмина их 243 и 245 Арин.
Среди мальчиков наиболее популярное имя — Амир. Их в регионе появилось 369, Тимур — 256 имен и Марк — 252 имени. Самое интересное, что среди редких имен фигурирует Тристан. Новый житель региона с таким именем всего один.
По словам специалистов, популярность тех или иных имен наступает волнами. Это связано в том числе с влиянием массовой культуры. Когда были модными бразильские сериалы, было достаточно много имен связанных с ними: Режина, Вивиан, Вероника. С приходом турецких сериалов, появилось много Серканов, Кемалей, Бураков.