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На три сотни Амин в Башкирии всего лишь один Тристан

На три сотни Амин в Башкирии всего лишь один Тристан

27 августа 2024, 04:47
Фото: 1MI
Стали известны самые популярные имена в республике за 2024 год, сообщается на едином портале органов записи актов гражданского состояния.

Согласно ресурсу, в Башкирии на 2024 год самым популярным женским именем является Амина. В регионе появилось 309 новых девочек с таким именем. Далее идут 257 Софий, 250 Эмилий, Ясмина их 243 и 245 Арин.

Среди мальчиков наиболее популярное имя — Амир. Их в регионе появилось 369, Тимур — 256 имен и Марк — 252 имени. Самое интересное, что среди редких имен фигурирует Тристан. Новый житель региона с таким именем всего один.

По словам специалистов, популярность тех или иных имен наступает волнами. Это связано в том числе с влиянием массовой культуры. Когда были модными бразильские сериалы, было достаточно много имен связанных с ними: Режина, Вивиан, Вероника. С приходом турецких сериалов, появилось много Серканов, Кемалей, Бураков.

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