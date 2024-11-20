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Собака

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Ноябрь
Цена счастья: в Уфе щенок стоит больше сотки земли
20 ноября, 17:00
Хатико появился у больницы в Уфе
20 ноября, 12:32
Смертельный фонарь появился в Уфе
13 ноября, 16:57
Октябрь
Видео. В Уфе завыли сирены
2 октября, 06:30
Август
Подросткам запретили гулять с собаками в Башкирии
27 августа, 06:15
В Башкирии «игра в прятки» закончилась для собаки в металлической ловушке
22 августа, 13:43
Собака напала на ребенка в Башкирии
20 августа, 06:51
Уфимский блогер получил собачье благословление
19 августа, 07:44
Дама погуляла с собачкой на ₽95 000
18 августа, 06:04
Собака разорвала ногу девочки в Башкирии
8 августа, 09:12
Хатико появился в Уфе
В Уфе произошла трогательная история о безусловной любви и верности, когда собака по имени Найда прождала своего хозяина на железнодорожном вокзале более недели, сообщает UTV.
7 августа, 10:02
Июль
Хаски как друг: что нужно знать перед покупкой
30 июля, 18:45
Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак
30 июля, 14:42
Аллергия у собак: всё, что нужно знать, чтобы помочь вашему питомцу!
30 июля, 12:05
Самая уродливая собака в мире
29 июля, 15:15
Почему собаки виляют хвостом?
29 июля, 12:45
Как научить собаку бегать с вами по утрам: секреты успешной тренировки
29 июля, 12:15
ТОП-4 ошибки при дрессировке щенка
26 июля, 15:23
Как правильно перевозить в машине собак и кошек
26 июля, 12:30
ТОП-5 лучших приложений для дрессировки собак по мнению кинологов
25 июля, 13:04

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