Видео . В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе

Уфимец решил удивить прохожих и устроил в кузове пикапа «Хавал Поер Кингконг», вечеринку с двумя полуголыми парнями, сообщает в субботу, 2 ноября, городская Госавтоинспекция.