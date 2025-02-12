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Февраль
Собачью жизнь поменяют в Башкирии
12 февраля, 05:33
Декабрь 2024
В Уфе ввели штрафы за выгул собак
2 декабря 2024, 18:33
Ноябрь 2024
Видео. В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе
Уфимец решил удивить прохожих и устроил в кузове пикапа «Хавал Поер Кингконг», вечеринку с двумя полуголыми парнями, сообщает в субботу, 2 ноября, городская Госавтоинспекция.
2 ноября 2024, 06:37
Октябрь 2024
«Жители Башкирии — бесправны по паспорту»
25 октября 2024, 16:27
Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ
21 октября 2024, 08:51
Сентябрь 2024
По ₽10000 выдают в Башкирии
20 сентября 2024, 08:38
Башкирский ужас докатился до Москвы
6 сентября 2024, 10:15
Август 2024
Подросткам запретили гулять с собаками в Башкирии
27 августа 2024, 06:15
Май 2024
Запреты для велосипедистов: как не получить штраф, катаясь по городу
28 мая 2024, 16:06
Как избежать штрафов и уголовной ответственности за ловлю рыбы?
27 мая 2024, 12:34
В Башкирии утвердили правила для туристов
В Башкирии утвердили постановление о правилах для туристов на территории республики. Документ подписал глава регионального Кабмина.
17 мая 2024, 09:04
Апрель 2024
Возвращение на родину: кто такие репатрианты?
18 апреля 2024, 19:22
Почему не стоит оставлять телефон на подушке: безопасные места для хранения ночью
16 апреля 2024, 12:39
Март 2024
Почему россиян не любят за границей — эти 5 привычек раздражают иностранцев
27 марта 2024, 11:49

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