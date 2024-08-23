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Updated Сегодня, 05:58

В Уфе раздали сертификаты к школе

В Уфе раздали сертификаты к школе

23 августа 2024, 05:56
Фото: Антон Тарасов / Telegram
Об этом рассказал глава Дёмского района Уфы Антон Тарасов.
Сюжет
Дети

В Дёмском районе Уфы детям участников СВО раздали сертификаты для приобретения канцелярских товаров к новому учебному году. Глава муниципальной администрации вручил подарки в рамках встречи с семьями военнослужащих. Чиновник у себя в соцсетях отчитался, что обсудил с супругами бойцов «насущные вопросы» и заверил о полной готовности школ района к учебному году.

В Башкирии отменили плату за проезд
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Ранее Mkset сообщал о том, что участникам СВО сделали бесплатным проезд по коммерческим дорогам. Напомним, в регионе единственный такой путепровод — Восточный выезд.

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