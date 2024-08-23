В Уфе раздали сертификаты к школе

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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В Дёмском районе Уфы детям участников СВО раздали сертификаты для приобретения канцелярских товаров к новому учебному году. Глава муниципальной администрации вручил подарки в рамках встречи с семьями военнослужащих. Чиновник у себя в соцсетях отчитался, что обсудил с супругами бойцов «насущные вопросы» и заверил о полной готовности школ района к учебному году.
Ранее Mkset сообщал о том, что участникам СВО сделали бесплатным проезд по коммерческим дорогам. Напомним, в регионе единственный такой путепровод — Восточный выезд.