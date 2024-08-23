В Уфе раздали сертификаты к школе

В Дёмском районе Уфы детям участников СВО раздали сертификаты для приобретения канцелярских товаров к новому учебному году. Глава муниципальной администрации вручил подарки в рамках встречи с семьями военнослужащих. Чиновник у себя в соцсетях отчитался, что обсудил с супругами бойцов «насущные вопросы» и заверил о полной готовности школ района к учебному году.