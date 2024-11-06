mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Льготы

Выбрать дату
Ноябрь
Хабиров подписал важный указ о выплатах
6 ноября, 15:07
Остатки маткапитала раздают в Башкирии
6 ноября, 05:04
Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии
4 ноября, 04:28
Октябрь
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Налоги до 1% снижают в Башкирии
30 октября, 07:01
Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
30 октября, 04:35
Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе
29 октября, 08:22
Для бесплатного проезда в Уфе нужно десять справок
29 октября, 05:59
Уфимцев обманывают на ЖКХ
23 октября, 04:43
Семьям припишут QR-коды в Башкирии
19 октября, 06:56
Работать бесплатно позволят инвалидам в Башкирии
15 октября, 09:45
В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
9 октября, 11:55
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
Сентябрь
Школьники перестали платить за проезд в Башкирии
25 сентября, 07:37
Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт
23 сентября, 08:25
Зэкам из Башкирии будут платить по ₽500000
20 сентября, 17:33
Башкирия должна казне почти ₽7 млрд
19 сентября, 08:35
Пенсионеры будут бегать за деньги в Уфе
16 сентября, 14:55
Единое пособие на детей: как получить и какие условия
12 сентября, 17:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика