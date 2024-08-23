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Published Сегодня, 08:55

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Шоплифтер из Башкирии заработал себе на срок

Шоплифтер из Башкирии заработал себе на срок

23 августа 2024, 08:55
Фото: 1MI
В Стерлитамаке 40-летнего мужчину задержали за массовые кражи из магазинов, сообщили в МВД региона.

Как пишет пресс-служба ведомства, горожанин совершал мелкие кражи продуктов по всему Стерлитамаку, после чего продавал их. Деньги мужчина тратил на личные нужды. Ранее множество обращений в полицию поступило от руководителей супермаркетов, на всех видеозаписях фигурировал один и тот же человек. Изучив улики, полицейские установили личность подозреваемого.

Свою вину задержанный признал — на шоплифтера завели уголовное дело о мелком хищении. Эта статья предусматривает лишения свободы на срок до года.

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Ранее в Уфе 34-летний мужчина украл из квартиры женщины телевизор и потратил всё вырученное на алкоголь.

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