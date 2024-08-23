Шоплифтер из Башкирии заработал себе на срок

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Как пишет пресс-служба ведомства, горожанин совершал мелкие кражи продуктов по всему Стерлитамаку, после чего продавал их. Деньги мужчина тратил на личные нужды. Ранее множество обращений в полицию поступило от руководителей супермаркетов, на всех видеозаписях фигурировал один и тот же человек. Изучив улики, полицейские установили личность подозреваемого.
Свою вину задержанный признал — на шоплифтера завели уголовное дело о мелком хищении. Эта статья предусматривает лишения свободы на срок до года.
Ранее в Уфе 34-летний мужчина украл из квартиры женщины телевизор и потратил всё вырученное на алкоголь.