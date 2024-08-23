Шоплифтер из Башкирии заработал себе на срок

Как пишет пресс-служба ведомства, горожанин совершал мелкие кражи продуктов по всему Стерлитамаку, после чего продавал их. Деньги мужчина тратил на личные нужды. Ранее множество обращений в полицию поступило от руководителей супермаркетов, на всех видеозаписях фигурировал один и тот же человек. Изучив улики, полицейские установили личность подозреваемого.