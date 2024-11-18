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Мошенник

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В Уфе под суд пойдет виртуозный вор внедорожников
18 ноября, 12:28
Уфимцев обманули с жильем
5 ноября, 14:55
Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге
30 сентября, 20:06
Мошенник года найден в Башкирии
23 августа, 05:20
5 причин, почему Hamster Kombat (16+) — развод для наивных
18 июня, 13:25
Новые схемы мошенничества: как уфимцем защититься от интернет-краж
18 мая, 08:25
2020
В Башкирии мошенник обманул пенсионерку 5000 рублей из «банка приколов»
В полицию обратилась 72-летняя уфимка, которая стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
26 октября 2020, 10:37
2019
В Башкирии по деньгам «Золотого запаса» и «Роскомснаббанка» начались процессы в суде
Общая сумма поданных в арбитраж исков – 2,9 миллиарда рублей.
2 октября 2019, 07:38
«Золотой запас» всё: Ведущий банк Башкирии оказался финансовой пирамидой
Сотрудники банка «Роскомснаббанк» вводили в заблуждение вкладчиков и переводили их деньги в сомнительные структуры.
19 сентября 2019, 17:27
Уфимку задержали в Москве по подозрению в мошенничестве с жильем
От ее действий пострадали 11 человек.
28 февраля 2019, 09:30
2018
Популярная в Уфе компания "Кэшбери" - финансовая пирамида: ЦБ
Главный регулятор предупреждает об опасности потерять деньги.
27 сентября 2018, 05:29
Земельный вопрос испортил их: в Башкирии вместо спорткомплекса построили коттеджи
14 августа 2018, 04:41
Жители уфимской деревни отдали свои сбережения мошенникам на водопровод
Пострадавшие от таких мошенников – традиционно доверчивые пенсионеры.
22 июня 2018, 07:17
2017
В Башкирии главбух украл у стройфирмы 9,5 млн рублей
Мужчина осужден на 4 года 11 месяцев лишения свободы.
14 ноября 2017, 12:57

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