Собака напала на ребенка в Башкирии

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал ответчика выплатить ₽50 000 в качестве компенсации. Это решение пока не вступило в силу, и заводчик собаки может его опротестовать. Кроме того, придется по постановлению суда заплатить штраф в ₽5 000 в региональную казну. Штраф наложен за нарушение норм поведения с животными.



Напомним, ранее Mkset рассказывал о собачьем бое в городском парке. Его итогами стали визиты к ветеринару и терапевту, а также взыскание почти ₽95 000. Причина — выгул пса без намордника и с хлипким поводком.