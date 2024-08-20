Собака напала на ребенка в Башкирии

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в августе 2023 года в селе Новобелокатай Белокатайского района Республики Башкортостан, что собака напала на 8-летнего мальчика. Животное изгрызло ребенка, причинив ему травмы. Мальчику пришлось обращаться к медикам.
— Несмотря на то что владельцы домашних животных обязаны обеспечивать безопасность окружающих согласно законодательству, хозяин собаки этого не сделал, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. — По этой причине прокуратура подала иск в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал ответчика выплатить ₽50 000 в качестве компенсации. Это решение пока не вступило в силу, и заводчик собаки может его опротестовать. Кроме того, придется по постановлению суда заплатить штраф в ₽5 000 в региональную казну. Штраф наложен за нарушение норм поведения с животными.
Напомним, ранее Mkset рассказывал о собачьем бое в городском парке. Его итогами стали визиты к ветеринару и терапевту, а также взыскание почти ₽95 000. Причина — выгул пса без намордника и с хлипким поводком.