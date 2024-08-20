Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Жилая застройка планируется в районе проспекта Салавата Юлаева, улицы Айской, проектируемой части улицы Бакалинской и улицы Мингажева в Кировском районе Уфы. Площадь территории, на которой будет осуществлено комплексное развитие, составляет 11,9 га. С момента заключения договора у застройщика будет 14 лет, чтобы реализовать решение о развитии территории.
Кто застройщик?
Застройщика-инвестора выберут на торгах, поэтому на сегодняшний день неизвестно, кто будет отвечать за развитие квартала. Имя победителя станет известно в течение пяти дней после того, как пройдут торги.
Что планируется возвести?
На указанной территории власти намерены построить многоквартирные дома и два встроенно-пристроенных детских сада, которые смогут посещать 340 ребятишек. Кроме того, здесь появятся подземные парковки, поэтому будущие владельцы квартир могут не волноваться о наличии мест для своих автомобилей. Также предусмотрены строительство и реконструкция объектов транспортной, инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур.
Что будет с владельцами домов, расположенных в этом квартале?
Сейчас на этой территории находятся три аварийных многоквартирных жилых дома, 125 частных домов, гаражи и другие сооружения. Инвестор-застройщик будет обязан снести дома, в том числе аварийные, а также переселить местных жителей.
Сначала победитель торгов должен будет провести оценку стоимости всех объектов недвижимости. После этого он направит собственникам документы: проекты соглашений об изъятии земельных участков и объектов недвижимости. Лишь затем компания-застройщик будет расселять жителей домов.
Как к этому отнеслись уфимцы, проживающие рядом с будущей стройкой?
— Я считаю, это неправильно. Тишина должна быть рядом с домами и храмом. У нас вот в Алексеевке вокруг церкви парк, тишина, фонтан рядом — красиво очень. Уже везде все этими высотками застроили. Лучше бы деревья возле мечети посадили! — отметила Алена Попова.
— Это хорошо, конечно, что от домов недалеко до мечети идти будет, все рядом. Только не будет ли людям мешать пение азана? Каждый, конечно, сам выбирает, где ему жить. Но когда у тебя под окнами в непосредственной близости несколько раз в день громко мулла призывает всех к молитве — это, мягко сказать, некомфортно, — прокомментировал Виль Абдуллин.
— Все зависит от проекта застройки, насколько грамотным будет архитектор и насколько проработана будет его работа. Центр очень старый, его нужно сносить, но делать это необходимо открыто, учитывая законные интересы жителей, которые там живут поколениями. Территория вокруг мечети — это въезд в город, и она должна быть гармоничной и красивой, — подчеркнул Рафис Нурмухаметов, житель улицы рядом с мечетью.
Мнение специалиста
Однако не все так красиво в жизни, как написано на бумаге. По данным источника Мксеть, проект планировки под этот участок уже разработан. Забрать его под застройку планирует крупная строительная компания, которая аффилирована со скандальным первым заместителем, работавшим при экс-мэре Уфы Иреке Ялалове.
— По факту жителям не стоит надеяться на обещанное количество мест в детских садах. Новые картинки школ и детсадов, вероятно, картинками и останутся. Затраты на их строительство, а тем более на расселение территории будущих школ и детсадов велики. Расселить сотни домов, чтобы построить детский сад и школу? Победителю торгов? Кто ж это все включит в условия торгов, кто согласится с этим, а потом ещё и оплатит? — рассказывает специалист.
Но тогда в чем же интерес к участку?
— По части квартала проходит большой овраг, где город ранее и планировал возвести социальные учреждения. Там мало домов, плотность застройки низкая, соответственно, и расселение условного гектара там будет стоить намного дешевле. Но это то самое место, где можно заработать на строительстве высоток. Эту часть квартала, вероятнее всего, и заберет застройщик для своего бизнеса, а городу оставит расселять самые густонаселенные места около угла улиц Айской и проспекта Салавата Юлаева, — подчеркнул источник Мксеть.
Собеседник также отметил, что уже много лет стоит вопрос о том, что можно с этой территории выжать. Были желающие развивать этот квартал. Но им предложили сначала гигантское расселение, а потом застройку. Прежний застройщик вышел из проекта. Сейчас, видимо, настало иное время. Красиво будет с высотным жильем, а вот, будут ли соцобъекты, большой вопрос?