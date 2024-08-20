Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе

Собеседник также отметил, что уже много лет стоит вопрос о том, что можно с этой территории выжать. Были желающие развивать этот квартал. Но им предложили сначала гигантское расселение, а потом застройку. Прежний застройщик вышел из проекта. Сейчас, видимо, настало иное время. Красиво будет с высотным жильем, а вот, будут ли соцобъекты, большой вопрос?