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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Уфа засияет всеми цветами радуги

Уфа засияет всеми цветами радуги

11 июня 2024, 13:32
Фото: Ратмир Мавлиев
Администрация столицы Башкирии продолжает реализацию масштабного проекта по цветовому оформлению путепроводов на проспекте Салавата Юлаева.

Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2023 году, когда синяя подсветка озарила путепровод на улице Заки Валиди ко Дню Государственного флага России. Затем в зеленый цвет облачился путепровод в створе улицы Октябрьской революции.

В этом году цветовая палитра уфимских мостов существенно расширится. Путепровод на улице Города Галле недавно засиял бирюзовым светом. В ближайших планах — появление следующих оттенков:

• красный — путепровод на улице 50 лет СССР;

• золотисто-медовый — путепровод на улице Мингажева;

• фиолетовый — путепровод на улице Айской;

• изумрудный — путепровод на улице Кирова;

• оранжевый — путепровод на улице Революционной.

Как отметил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, каждый мост будет иметь свой уникальный цвет, который станет его отличительной особенностью. Кроме того, разноцветная подсветка будет служить своеобразным ориентиром для водителей, помогая им быстро и безошибочно находить нужный путепровод.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ратмир Мавлиев
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