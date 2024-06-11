Уфа засияет всеми цветами радуги

Как отметил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, каждый мост будет иметь свой уникальный цвет, который станет его отличительной особенностью. Кроме того, разноцветная подсветка будет служить своеобразным ориентиром для водителей, помогая им быстро и безошибочно находить нужный путепровод.



