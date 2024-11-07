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Мост

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Ноябрь
В Уфе будет мост на десять полос
7 ноября, 10:03
Октябрь
Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники
29 октября, 19:00
Видео. Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе
28 октября, 08:58
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
Мост между Башкирией и Татарстаном сносят
22 октября, 10:31
Сентябрь
В Уфе сегодня перекроют мост
29 сентября, 21:00
Срочно. В Уфе перекрывают мост
27 сентября, 11:24
Видео. «Приора» улетела с моста в Башкирии
27 сентября, 06:50
В Уфе перекроют Шакшинский мост
11 сентября, 17:14
В Башкирии нашли ₽975 млн на ремонт моста
2 сентября, 06:50
Август
В Уфе появился красный мост
20 августа, 07:29
Мост глупости появился в Башкирии
8 августа, 10:36
Июль
Шакшинский мост открывают в Уфе досрочно
Проезд по многострадальной переправе станет доступен на семь часов раньше, сообщает мэр города Ратмир Мавлиев.
24 июля, 10:51
Парковку на станции «Шакша» не увеличат
Расширить зону временного хранения частного транспорта пассажиров, вынужденных пользоваться электричками, не представляется возможным, сообщила мэрия Уфы.
19 июля, 10:02
Мост за ₽3 млрд построят из Башкирии в Татарстан
19 июля, 08:59
В Уфе откроют золотой мост
В столице Башкирии завершают декоративные работы над путепроводом на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Мингажева, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
15 июля, 13:33
Дамбу прорвало в Башкирии
Автомобилистов просят объезжать аварийный затопленный участок, сообщает глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.
14 июля, 11:47
Шакшинский мост откроют раньше срока в Уфе
Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в четверг, 11 июля, приехал с проверкой на переправу через реку Уфу из микрорайона Шакша.
11 июля, 10:31
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
10 июля, 05:22
«Китайцы бы за день управились»: уфимцы в ярости от закрытия моста в Шакшу
Соцсети захлестнуло волной негодования жителей башкирской столицы после вестей о перекрытии моста через реку Уфу, который соединяет микрорайон Шакша с основной частью города.
8 июля, 11:19

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