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Несчастный случай

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Ноябрь
Пенсионер погиб на стройке в Уфе
14 ноября, 11:26
Октябрь
Мужчина задохнулся в навозе в Башкирии
22 октября, 07:03
Во взрыве в Уфе обвинили плохое отопление
13 октября, 13:28
Подросток упал в шахту в Башкирии
8 октября, 17:54
Водитель КамАЗа нелепо погиб в Башкирии
8 октября, 10:49
Купание коня кончилось трагедией в Башкирии
3 октября, 13:32
Сентябрь
Башкирский ужас докатился до Москвы
6 сентября, 10:15
Август
Самосвал убил своего водителя в Башкирии
20 августа, 07:19
Парню отрезало ноги на работе в Башкирии
14 августа, 10:52
Девочка едва не осталась калекой после картинга
7 августа, 06:01
Мужчина упал с 25 м высоты в Уфе
5 августа, 08:40
Июль
Мужчина упал с 10 этажа на стройке в Башкирии
29 июля, 10:34
Уфимцы собрали ₽90 000 за сутки на реабилитацию девочки
Жители дома в Уфе проявили невероятную солидарность и за сутки собрали солидную сумму на лечение и реабилитацию соседки, сообщают в соцсетях.
24 июля, 08:57
Водитель грузовика скончался от удара тока в Башкирии
10 июля, 10:44
Июнь
Бригаду рабочих залило кислотой в Башкирии
28 июня, 08:55
Парень погиб у всех на глазах в центре Уфы
Приезжий из Челябинска сорвался с высоты при строительстве высотки, сообщает Государственная инспекция труда Республики Башкортостан.
25 июня, 06:09
Смерть на стройке в Уфе заинтересовала СК
Жертвой несчастного случая на возводящемся объекте в столице Башкирии стал 20-летний юноша, сообщает пресс-служба ведомства.
24 июня, 16:18
Женщина «сгорела» на работе в Башкирии
24 июня, 07:45
СРОЧНО. Водолазы ищут подростка в реке Уфе
Юного купальщика унесло течением в неположенном для водного отдыха участке, сообщает управление гражданской защиты.
20 июня, 13:40
Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии
Малыша приехавшей на летние каникулы семьи пытались спасти врачи, сообщают местные Telegram-каналы.
18 июня, 11:41

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