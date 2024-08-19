Кровавая Луна взошла в Башкирии

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Кровавая, или Осетровая, Луна взошла в небе Башкирии и Уфы вечером в понедельник, 19 августа. Пользователи соцсетей тут же достали камеры и начали делиться живописными кадрами. Посмотреть, действительно, есть на что.
Спутник Земли кажется намного больше привычного размера, занимаемого на небосклоне. Все дело в том что 19 августа — одно из главных Суперлуний года, когда планета и Луна приближаются друг к другу на минимальное расстояние. Луна окрашена в интересные оттенки охры, иногда отливающие то кроваво-красным, то осетрово-оранжевым цветом.