Уфимцев травили палёными сигаретами

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Как утверждает следствие, осенью 2023 года жительница региональной столицы купила у неустановленного правоохранителями лица огромную партию табачных изделий без маркировки. Контрафактными сигаретами женщина позже торговала в магазине. Всего силовики нашли около 2,3 тысячи пачек с ценой почти по 122₽ за каждую.
Рассматривать дело женщины будет Ленинский райсуд Уфы, свою вину уфимка уже признала.
Ранее в Уфе сотрудники Башкортостанской таможни обнаружили партию из 8730 пачек сигарет без маркировки. Весь контрафакт уничтожат.