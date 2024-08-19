Уфимцев травили палёными сигаретами

Как утверждает следствие, осенью 2023 года жительница региональной столицы купила у неустановленного правоохранителями лица огромную партию табачных изделий без маркировки. Контрафактными сигаретами женщина позже торговала в магазине. Всего силовики нашли около 2,3 тысячи пачек с ценой почти по 122₽ за каждую.