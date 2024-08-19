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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Уфе сбывали контрафакт

Уфимцев травили палёными сигаретами

19 августа 2024, 12:47
Фото: 1MI

В Уфе сбывали контрафакт

Уфимку будут судить за торговлю контрафактным товаром, сообщает башкортостанская прокуратура.

Как утверждает следствие, осенью 2023 года жительница региональной столицы купила у неустановленного правоохранителями лица огромную партию табачных изделий без маркировки. Контрафактными сигаретами женщина позже торговала в магазине. Всего силовики нашли около 2,3 тысячи пачек с ценой почти по 122₽ за каждую.

Рассматривать дело женщины будет Ленинский райсуд Уфы, свою вину уфимка уже признала.

Ранее в Уфе сотрудники Башкортостанской таможни обнаружили партию из 8730 пачек сигарет без маркировки. Весь контрафакт уничтожат.

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