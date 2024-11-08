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Табак

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Ноябрь
Неприятный запах ушёл! Узнайте, как избавиться от сигаретного аромата в квартире
8 ноября, 11:00
Август
«Да это пшеница!»: у жителя Башкирии нашли пожизненный запас насвая
23 августа, 13:54
Уфимцев травили палёными сигаретами
19 августа, 12:47
Март
Башкирских продавцов лишили почти 3 тысяч пачек сигарет
В Башкирии с начала текущего года таможенники изъяли около 2 780 пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.
26 марта, 14:56
Февраль
30 000 пачек контрафакта: сибайчанка построила нелегальный бизнес на миллионы рублей
19 февраля, 09:53
Январь
Дума хочет запретить иностранцам торговать табаком и алкоголем
Депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев заявил о необходимости ограничить право иностранцев торговать табачной и алкогольной продукцией в России.
16 января, 18:44

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