В Башкирии тысячу раз «накосячили» с нацпроектами

Более тысячи нарушений при реализации нацпроектов выявили в Башкирии за январь — июнь 2024 года. В надзорном ведомстве заявляют, что по этим поводам было возбуждено 13 дел по статьям уголовного кодекса, направлено 222 заявления в суды, внесено 327 представлений к должностным лицам. Кроме того, к административной ответственности привлекли 379 человек. С какими именно сферами была связана большая часть нарушений — в надзорном ведомстве не уточняют.