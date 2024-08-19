В Башкирии тысячу раз «накосячили» с нацпроектами

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Более тысячи нарушений при реализации нацпроектов выявили в Башкирии за январь — июнь 2024 года. В надзорном ведомстве заявляют, что по этим поводам было возбуждено 13 дел по статьям уголовного кодекса, направлено 222 заявления в суды, внесено 327 представлений к должностным лицам. Кроме того, к административной ответственности привлекли 379 человек. С какими именно сферами была связана большая часть нарушений — в надзорном ведомстве не уточняют.
Ранее в центре крупного коррупционного скандала оказался новый корпус Аскинской центральной районной больницы, который возводят по национальному проекту. Как выяснили правоохранители, на объекте потеряли порядка ₽145 млн.