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В Башкирии тысячу раз «накосячили» с нацпроектами

В Башкирии тысячу раз «накосячили» с нацпроектами

19 августа 2024, 10:32
Фото: 1MI
Более 13 уголовных дел завели в регионе из-за нарушений по федеральным программам, сообщили в башкортостанской прокуратуре.

Более тысячи нарушений при реализации нацпроектов выявили в Башкирии за январь — июнь 2024 года. В надзорном ведомстве заявляют, что по этим поводам было возбуждено 13 дел по статьям уголовного кодекса, направлено 222 заявления в суды, внесено 327 представлений к должностным лицам. Кроме того, к административной ответственности привлекли 379 человек. С какими именно сферами была связана большая часть нарушений — в надзорном ведомстве не уточняют.

На стройке больницы в Башкирии потеряли ₽145 млн
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Ранее в центре крупного коррупционного скандала оказался новый корпус Аскинской центральной районной больницы, который возводят по национальному проекту. Как выяснили правоохранители, на объекте потеряли порядка ₽145 млн.

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