Уфимцев травили «леваком»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:39
На складе торговой точки обнаружили 8730 пачек немаркированных сигарет под знаками производства Республики Беларусь и Российской Федерации. На некоторых упаковках и вовсе не было никакой информации о месте производства сомнительных папирос.
Всю нелегальную продукцию таможенники изъяли, в ближайшее время партия немаркированных сигарет будет уничтожена.
Отметим, что только за январь — июнь 2024 года ведомство выявило более 17 тысяч единиц продукции без маркировки, а также более 5 тысяч контрафактных товаров.
Ранее Mkset сообщал о крупной партии контрафактных сигарет, найденных в одном из магазинов Стерлитамака.