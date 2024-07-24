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Published Сегодня, 08:04

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Уфимцев травили «леваком»

Уфимцев травили «леваком»

24 июля 2024, 08:04
Фото: freepik.com
Огромную партию табачных изделий без маркировки нашли в одном из магазинов столицы региона, рассказали в Башкортостанской таможне.

На складе торговой точки обнаружили 8730 пачек немаркированных сигарет под знаками производства Республики Беларусь и Российской Федерации. На некоторых упаковках и вовсе не было никакой информации о месте производства сомнительных папирос.

Всю нелегальную продукцию таможенники изъяли, в ближайшее время партия немаркированных сигарет будет уничтожена.

Отметим, что только за январь — июнь 2024 года ведомство выявило более 17 тысяч единиц продукции без маркировки, а также более 5 тысяч контрафактных товаров.

Фото: Башкортостанская таможня
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Ранее Mkset сообщал о крупной партии контрафактных сигарет, найденных в одном из магазинов Стерлитамака.

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