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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Когда брать «китайца»?

Когда брать «китайца»?

19 августа 2024, 09:43
Фото: 1MI
Эксперты советуют не затягивать с решением на фоне ожидаемого роста стоимости легкового транспорта из Китая, сообщают «Новые Известия».

Осенью 2024 года в России цены на китайские автомобили могут вырасти до 25% из-за ряда ключевых факторов, способствующих подорожанию. Издание «Новые Известия» проанализировало, какие именно машины подорожают больше всего и стоит ли спешить с покупкой.

Китайские автомобили уверенно заняли лидирующие позиции на российском автомобильном рынке. В списке десяти самых популярных автбрендов России девять из них производятся в Китае, а единственной исключительной маркой является Lada, которая занимает первое место. В июле 2024 года на седьмую строчку поднялись белорусские автомобили Belgee, представляющие собой модели Geely Coolray и Geely Atlas Pro. Эти автомобили были собраны в Беларуси, но их производство осуществлялось в Китае.

В первые семь месяцев 2024 года ведущие китайские автомобильные бренды продали в России 431 751 машину, что составляет свыше 50% от общего объема рынка автомобилей. На этом рынке также присутствуют марки Lada и множество менее известных китайских производителей, как официальных, так и тех, которые были завезены через параллельный импорт.

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