Когда брать «китайца»?

Китайские автомобили уверенно заняли лидирующие позиции на российском автомобильном рынке. В списке десяти самых популярных автбрендов России девять из них производятся в Китае, а единственной исключительной маркой является Lada, которая занимает первое место. В июле 2024 года на седьмую строчку поднялись белорусские автомобили Belgee, представляющие собой модели Geely Coolray и Geely Atlas Pro. Эти автомобили были собраны в Беларуси, но их производство осуществлялось в Китае.