mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Автомобили

Выбрать дату
Ноябрь
Сегодня в Уфе: день жестянщика и взбесившиеся цены
5 ноября, 20:20
Автомобилистам Уфы, приготовиться — цены взлетели
5 ноября, 09:12
Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке
4 ноября, 13:02
В Уфе с неба посыпались микроволновки
2 ноября, 07:32
Октябрь
Видео. В Уфе выпал первый снег
31 октября, 06:34
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57
Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит
29 октября, 13:52
Уфимцы разучились ездить из-за дождя
24 октября, 14:11
Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе
22 октября, 18:25
Инфляция в Башкирии уходит в «минус»
18 октября, 09:19
Российским автомобилистам подсовывают контрафакт
17 октября, 09:56
Видео. Уфимские водители высмеяли дорожников
14 октября, 10:31
Купить машину за ₽40 000 предлагают в Уфе
14 октября, 09:24
Момент взрыва в Уфе попал на видео
13 октября, 08:34
Центр Уфы избавили от парковок
12 октября, 14:42
Срочно заберите свою иномарку!
10 октября, 16:52
Lada Vesta подорожала втрое
10 октября, 07:41
Видео. Уфимские «мажоры» понтуются в Сети
8 октября, 08:52
Четыре дня зимы ждут Башкирию осенью
6 октября, 10:30
Отчаявшийся уфимец ищет любви на дорогах
4 октября, 16:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика