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Ездить по Башкирии — не самоубийство

Ездить по Башкирии — не самоубийство

19 августа 2024, 07:35
Эксперты РИА Рейтинг включили регион в топ-10 субъектов России с самыми опасными для жизни дорогами в 2024 году.

Республика Башкортостан заняла девятое место в «Рейтинге российских регионов по числу ДТП — 2024». Его разработали аналитики РИА Рейтинг. Ранжирование регионов в списке зависит от многих показателей, где самый главный — смертельные аварии и аварии с пострадавшими на дорогах и их соотношение с количеством жителей региона и числом зарегистрированного транспорта. Чем выше место в списке, тем безопаснее езда в том или ином регионе России.

Аналитики отметили, что за год число ДТП с пострадавшими в Башкирии упало на на 17,6%. В период с января по июнь 2024 года массовая доля ДТП на 100 000 единиц транспорта составила 65,5 случаев. Если переводить аварийность в человеческие страдания, то из каждых 100 000 жителей Башкирии в ДТП получают травмы или погибают 42,2 человека.

Для сравнения: Татарстан занял только 39 место в списке с 97 ДТП на 100 000 транспорта и 45 погибших или пострадавших на 100 000 человек. Самая низкая аварийность оказалась в Чечне, самые убийственные дороги — в Тыве.

Напомним, в Стерлитамаке 18-летняя девушка погибла в аварии в воскресенье, 18 августа. Ее ровесница сейчас под пристальным наблюдением врачей. За рулем иномарки, попавшей в ДТП, был 22-летний водитель. Был ли он в состоянии опьянения — не сообщается.

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