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Ноябрь
«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит
5 ноября, 04:42
Когда кончится СВО — мнение разведки
3 ноября, 20:26
«Салават Юлаев» против СКА: где смотреть и прогнозы на победу
2 ноября, 10:37
Октябрь
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и прогнозы на победу
31 октября, 11:32
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит
28 октября, 06:07
Матч «Торпедо» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
24 октября, 11:20
Повышение ключевой ставки — что говорят эксперты
24 октября, 08:14
Матч «Сочи» и «Салавата Юлаева»: где смотреть хоккей и какие прогнозы на победу
22 октября, 09:07
Боец из Башкирии вернулся из плена ВСУ
19 октября, 04:53
Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
16 октября, 09:56
Когда кончится СВО — прогнозы сторон
14 октября, 09:59
Матч ЦСКА и «Салавата Юлаева»: где смотреть трансляцию и прогнозы на победу
8 октября, 09:22
Четыре дня зимы ждут Башкирию осенью
6 октября, 10:30
Август
Когда кончится СВО — заявления Лаврова и «Ахмата»
20 августа, 13:00
Когда брать «китайца»?
19 августа, 09:43
Июль
Смерч ждут в Уфе
31 июля, 06:59
Май
Цены на продукты в Башкирии взлетают, а фрукты и ягоды скоро станут золотыми
29 мая, 16:26
Жаркое или дождливое? Каким будет лето 2024 года
14 мая, 09:21
Ноябрь 2023
Рекордный за 40 лет снегопад ожидается в Москве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
27 ноября 2023, 03:22
Резкое похолодание ожидает Башкирию в середине недели
Метеорологическую сводку на текущую неделю публикует Башгидрометцентр.
27 ноября 2023, 03:08

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