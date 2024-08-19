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Вдова бойца СВО родила через полгода после его смерти

Вдова бойца СВО родила через полгода после его смерти

19 августа 2024, 07:16
Фото: Администрация Кировского района Уфы
Городские власти провели торжественную трогательную церемонию выписки молодой мамы из родильного дома, сообщает администрация Кировского района Уфы.

Администрация Кировского района сообщила о выписке из родильного дома вдовы жителя Уфы, который погиб в боях на СВО. Супруг роженицы скончался в феврале 2024 года, а 14 августа в его семье случилось пополнение. У героически погибшего уфимца на свет появилась дочь. Малышку назвали Кариной. Вместе с мамой Еленой девочку выписали из родительного дома в воскресенье, 18 августа. На выписку пришли представители городской администрации и регионального фонда «Защитники Отечества». Эти организации будут нести совместный патронат над семьей погибшего бойцы СВО из Уфы.

— Все предусмотренные федеральные и региональные меры поддержки они получают в полном объеме, — сообщила представитель регионального фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина.

Церемония выписки прошла торжественно и трогательно. Встречать маму и малышку в родильный дом пришел огромный Чебурашка с букетом цветов и подарками.

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Фото: Администрация Кировского района Уфы
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