Вдова бойца СВО родила через полгода после его смерти

Администрация Кировского района сообщила о выписке из родильного дома вдовы жителя Уфы, который погиб в боях на СВО. Супруг роженицы скончался в феврале 2024 года, а 14 августа в его семье случилось пополнение. У героически погибшего уфимца на свет появилась дочь. Малышку назвали Кариной. Вместе с мамой Еленой девочку выписали из родительного дома в воскресенье, 18 августа. На выписку пришли представители городской администрации и регионального фонда «Защитники Отечества». Эти организации будут нести совместный патронат над семьей погибшего бойцы СВО из Уфы.