mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рынок

Выбрать дату
2024
Трамп победил: реакция рынка и инвесторов
8 ноября, 09:00
Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит
29 октября, 13:52
Цены на красную икру перешагнули психологический порог
22 октября, 06:12
Инфляция в Башкирии уходит в «минус»
18 октября, 09:19
В Уфе взлетели цены на 25 популярных продуктов
15 октября, 04:20
Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение
19 сентября, 08:05
Сипайлово станет столицей молока и мёда
12 сентября, 08:50
Видео. Ядовитые арбузы наводнили Башкирию
6 сентября, 10:44
Как машины подорожают осенью?
21 августа, 07:38
Когда брать «китайца»?
19 августа, 09:43
Обвал цен заметили в Башкирии
25 июля, 17:05
Ядовитую «незамерзайку» продавали в Уфе
19 июля, 11:33
Нацбанк Башкирии опубликовал важное заявление по доллару и евро
Приоритет использования валюты при расчетах сменился на китайский юань в последние два года и поводов для беспокойства у рядовых граждан быть не должно, сообщает региональное отделение Банка России.
19 июня, 08:07
«Леруа Мерлен» в Уфе закрывается под прежним брендом
Жители Башкирии и других регионов России больше не смогут совершать покупки в популярной сети, пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.
18 июня, 10:17
Мужчину скрутили и вывели из автобуса в Уфе. За что?
Сегодня днем, 12 февраля, в Уфе мужчину скрутили на остановке у центрального рынка. Об этом сообщили очевидцы, которые прислали видео с места событий в Telegram-канал Ufa_rb.
12 февраля, 13:59
2023
Полиция раскрыла причину массовой драки на топорах на рынке Уфы
У одного из участников конфликта изъяли травматический пистолет с патронами, сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.
26 сентября 2023, 11:07
Шесть человек госпитализировали: массовая драка с оружием произошла в Уфе
Участники конфликта заявляют, что «всё началось из-за девушки», сообщает телеграм-канал Mash Batash.
26 сентября 2023, 10:07
Ужасы автовокзала, смерть студента во время пары и пожар в центре Уфы
Главные события 15 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.
15 сентября 2023, 17:09
Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией
11 сентября 2023, 08:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика