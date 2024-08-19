Голубая Луна взойдет над Башкирией

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Голубая Луна — это редкое астрономическое явление, которое возникает дважды за три года. В 2024 году она станет третьим полнолунием в летнем сезоне, который продлится с 21 июня до 22 сентября. Всего в этом сезоне состоится четыре полнолуния: первое произошло 22 июня, второе — 21 июля, и вот теперь мы готовимся к третьему — 19 августа. Последнее полнолуние этого лета ожидается 18 сентября и будет иметь статус суперлуния.
Стоит отметить, что термин «Голубая Луна» не имеет ничего общего с реальным цветом Луны. Это понятие используется для обозначения либо второго полнолуния в одном месяце, либо третьего из четырех полнолуний за один астрономический сезон. Интересно, что обычно за один сезон наблюдается три полнолуния, но раз в несколько лет появляется возможность увидеть четвертое.
Астрономы объясняют феномен появления Голубой Луны как результат различных циклов обращения Луны вокруг Земли и специфических временных промежутков между фазами луны. Этот загадочный термин прочно вошел в культуру и фольклор: считается, что видеть Голубую Луну — к удаче.
Ценителям астрономии стоит обратить внимание на следующее полнолуние — суперлуние 18 сентября. В это время Луна будет находиться ближе всего к Земле и будет выглядеть особенно большой и яркой.