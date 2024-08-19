Голубая Луна взойдет над Башкирией

Голубая Луна — это редкое астрономическое явление, которое возникает дважды за три года. В 2024 году она станет третьим полнолунием в летнем сезоне, который продлится с 21 июня до 22 сентября. Всего в этом сезоне состоится четыре полнолуния: первое произошло 22 июня, второе — 21 июля, и вот теперь мы готовимся к третьему — 19 августа. Последнее полнолуние этого лета ожидается 18 сентября и будет иметь статус суперлуния.