mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Семья сгорела в Башкирии

Семья сгорела в Башкирии

19 августа 2024, 17:54
Фото: МЧС России
В деревне Хазиево Бураевского района Башкортостана произошел страшный пожар, сообщает МЧС России.
Сюжет
Дети

Огонь вспыхнул в бревенчатом доме в понедельник, 19 августа, и местные жители, заметив пламя, бросились на помощь. Им удалось потушить огонь, но, к сожалению, спасти людей не удалось. В результате пожара погибли 53-летняя женщина и ее 4-летний внук. По прибытии добровольцы и пожарные МЧС России пролили водой тлеющую мебель, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Фото: МЧС России

Причины трагедии пока устанавливаются. На место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Они приступят к установлению всех обстоятельств случившегося.

В Башкирии сильный пожар унес жизнь пенсионерки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузлаМигранты попытались сжечь охранника клуба в УфеВ Башкирии вскрылись шокирующие подробности пожара на овощебазе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Дети#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Трагедия#МЧС России#Жертвы#Инциденты#Курск#Курская область
Подпишитесь
Голубая Луна взойдет над Башкирией
Сегодня, 15:22
Смертельная зараза оставила Башкирию
Сегодня, 14:35
Дочь «русского Шиндлера» наградили в Уфе
Сегодня, 13:57
В Стерлитамаке ликвидировали открытое горение после ЧП на газовой магистрали
Сегодня, 16:19
Видео. «Бой с тенью» устроили в уфимском лифте
Сегодня, 17:03
Министр зажег на уличном фесте в Уфе
Сегодня, 17:28