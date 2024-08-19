Семья сгорела в Башкирии

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Огонь вспыхнул в бревенчатом доме в понедельник, 19 августа, и местные жители, заметив пламя, бросились на помощь. Им удалось потушить огонь, но, к сожалению, спасти людей не удалось. В результате пожара погибли 53-летняя женщина и ее 4-летний внук. По прибытии добровольцы и пожарные МЧС России пролили водой тлеющую мебель, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Причины трагедии пока устанавливаются. На место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Они приступят к установлению всех обстоятельств случившегося.