Семья сгорела в Башкирии

Огонь вспыхнул в бревенчатом доме в понедельник, 19 августа, и местные жители, заметив пламя, бросились на помощь. Им удалось потушить огонь, но, к сожалению, спасти людей не удалось. В результате пожара погибли 53-летняя женщина и ее 4-летний внук. По прибытии добровольцы и пожарные МЧС России пролили водой тлеющую мебель, чтобы предотвратить повторное возгорание.