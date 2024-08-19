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Министр зажег на уличном фесте в Уфе

Министр зажег на уличном фесте в Уфе

19 августа 2024, 17:28
Фото: Алексей Гусев
Уфа стала эпицентром кулинарного вдохновения, рассказывает министр торговли Башкирии Алексей Гусев.

С 2019 года гастрофестиваль «Есть!» стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы Башкортостана. Это событие не только демонстрирует разнообразие местной кухни, но и объединяет людей с различными интересами: от рестораторов и фермеров до простых любителей вкусно поесть.

Фото: Алексей Гусев

Министр торговли РБ Алексей Гусев отметил, что именно этот фестиваль стал отправной точкой его знакомства с миром общественного питания региона. Алексей Гусев даже принял участие в церемонии зажжения факелом мангала.

— Это одно из моих любимых событий года, — подчеркнул он.

Так же он добавил, что гордится тем, что в 2023 году мероприятие заняло первое место в конкурсе RUSSIAN EVENT AWARDS.

По данным организаторов, в 2023 году фестиваль собрал более 133 тысяч гостей всего за три дня.

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