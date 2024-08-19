Министр зажег на уличном фесте в Уфе

С 2019 года гастрофестиваль «Есть!» стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы Башкортостана. Это событие не только демонстрирует разнообразие местной кухни, но и объединяет людей с различными интересами: от рестораторов и фермеров до простых любителей вкусно поесть.