В Башкирии сильный пожар унес жизнь пенсионерки

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Updated Сегодня, 15:49
Пожар случился в поселке Мариинский, где огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Несмотря на усилия пожарных, огонь успел уничтожить всё имущество внутри дома.
Как известно, локализовано пламя и ликвидировано открытое горение, однако работа по проливке и разбору конструкций продолжается. Специалисты МЧС России проводят расследование и устанавливают причины возникновения пожара.
По предварительной информации, гибель 67-летней женщины стала результатом этого трагического события. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который собирает данные для дальнейшего анализа ситуации.