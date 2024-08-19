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В Башкирии сильный пожар унес жизнь пенсионерки

В Башкирии сильный пожар унес жизнь пенсионерки

19 августа 2024, 15:46
Фото: МЧС России
В Стерлитамакском районе огненная стихия разразилась в жилом доме, уничтожив все имущество, сообщает МЧС России.

Пожар случился в поселке Мариинский, где огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Несмотря на усилия пожарных, огонь успел уничтожить всё имущество внутри дома.

Как известно, локализовано пламя и ликвидировано открытое горение, однако работа по проливке и разбору конструкций продолжается. Специалисты МЧС России проводят расследование и устанавливают причины возникновения пожара.

Фото: МЧС России

По предварительной информации, гибель 67-летней женщины стала результатом этого трагического события. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который собирает данные для дальнейшего анализа ситуации.

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