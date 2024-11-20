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Луна

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2024
Сегодня в Уфе: приезд Деда Мороза и предзимние аномалии
20 ноября, 19:00
Бобровая Луна взойдёт над Башкирией
27 октября, 08:37
Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии
15 октября, 04:33
Песчаная Луна взошла над Уфой
18 сентября, 08:37
Над Уфой взойдет СуперЛуна
17 сентября, 08:27
Лунный календарь дачника с 26 августа по 1 сентября: что важно успеть перед осенью?
26 августа, 11:41
Голубая Луна взойдет над Башкирией
19 августа, 15:22
Как Луна влияет на улов: раскрываем тайны удачной рыбалки
15 июля, 13:34
Небесные тела встретятся в небе над Башкирией
26 июня, 12:53
Что ждать от полнолуния 23 мая 2024 году: каким знакам зодиака стоит опасаться
22 мая, 10:50
Космос для всех: Илон Маск продает билеты в 4 космические стороны
15 мая, 13:22
2023
Жители Уфы смогут увидеть «кровавую луну»
Редкое астрономическое явление произойдет уже на этой неделе.
25 октября 2023, 04:55
Кровавая луна в октябре: необычное зрелище для жителей Башкирии
24 октября 2023, 04:57
Жители Башкирии в ночь на 31 августа смогут увидеть «голубую» Луну
Случается это несколько раз в столетие.
30 августа 2023, 12:23

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