Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Чиновница в третью неделю августа провела встречи с местными жителями, выслушав их жалобы. Большая часть жалоб была связана с дорогами в населённых пунктах. Кроме того, с проблемами к чиновнице обратились родственники мобилизованного жителя муниципалитета. Обращения натолкнули Карабанову на взывающий пост.
— Очень прошу всех родных — не копить проблемы, а обращаться по всем вопросам к нам. Мы не боги и не можем решить всё, но то, что в наших силах, решить стараемся. да, вопрос с дорогами — один из непростых. Чтобы что-то быстро отремонтировать, нужно забрать где-то в другом месте. И здесь требуется очень щепетильная работа от каждой службы, — написала чиновница.