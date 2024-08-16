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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Чиновники Башкирии просят жаловаться им

«Мы не боги и не можем решить всё»

16 августа 2024, 07:23
Фото: Анна Карабанова/Telegram

Чиновники Башкирии просят жаловаться им

Жителей Башкирии просят не замалчивать и не прятать под сукно свои проблемы: с криком души обратилась глава Благовещенского района республики Анна Карабанова.

Чиновница в третью неделю августа провела встречи с местными жителями, выслушав их жалобы. Большая часть жалоб была связана с дорогами в населённых пунктах. Кроме того, с проблемами к чиновнице обратились родственники мобилизованного жителя муниципалитета. Обращения натолкнули Карабанову на взывающий пост.

— Очень прошу всех родных — не копить проблемы, а обращаться по всем вопросам к нам. Мы не боги и не можем решить всё, но то, что в наших силах, решить стараемся. да, вопрос с дорогами — один из непростых. Чтобы что-то быстро отремонтировать, нужно забрать где-то в другом месте. И здесь требуется очень щепетильная работа от каждой службы, — написала чиновница.
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