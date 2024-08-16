«Мы не боги и не можем решить всё»

Чиновница в третью неделю августа провела встречи с местными жителями, выслушав их жалобы. Большая часть жалоб была связана с дорогами в населённых пунктах. Кроме того, с проблемами к чиновнице обратились родственники мобилизованного жителя муниципалитета. Обращения натолкнули Карабанову на взывающий пост.